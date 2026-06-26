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内圈捕影│「后无来者」人见人赞

晨操动态
更新时间：00:01 2026-06-26 HKT
发布时间：00:01 2026-06-26 HKT

大多周六参战马昨朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现摘录如下。

「颜色之皇」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，神色活跃充满朝气。

「得道猴王」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，外观又省镜，身壮毛色金光闪闪。

「做好自己」助手踱一圈，细马依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续态勇。

「精英雄心」助手踱两圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，灰马身粗壮唔瘦，神采奕奕上佳水准。

「风采人生」助手踱两圈，步顺力足又够劲度，马身壮得很，毛色油润有光泽，持续态勇体力充沛。
「风采人生」助手踱两圈，步顺力足又够劲度，马身壮得很，毛色油润有光泽，持续态勇体力充沛。

「风采人生」助手踱两圈，步顺力足又够劲度，马身壮得很，毛色油润有光泽，持续态勇体力充沛。

「穿甲战鹰」助手踱两圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，马身保持壮健，唞够操足仍勇。

「领创动力」助手踱两圈，神情专注目光如炬，马身喼得好靓，火力未减半分，操足而临依然勇锐。

「风火恒云」助手踱两圈，收敛淡定唔再抢口，全程接受操控，步爽力度充足，朝气勃勃佳态洋溢。

「乡村乐韵」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后更加醒神。

「后无来者」助手踱两圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色悦目，火气亦唔错，最弗一次人见人赞。


谢锋

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