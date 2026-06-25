内圈捕影│「天天同乐」上佳水准

不少报名马昨朝到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「天天同乐」助手踱一圈，收敛淡定唔再抢口，全程接受操控，身靓全身肌肉，神采奕奕上佳水准。「开心指数」副练踱一圈，毛色靓展现光泽，步顺力雄火气充裕，跑姿顺畅落脚轻巧，近况相当好。

「线路英雄」助手踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽有光泽，佳态保持体力充足。「自动自觉」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神态对办又有暗火，未见走样。

「纵横天下」助手踱一圈，试来精神爽利，担番高头再无颓态，步顺轻巧神态畅旺，久沉马有起色。「确好劲」助手踱一圈，惯性有点抢口，神生步爽展现朝气，马身更实净毛色更靓，论态在上佳水准。

双赢正值勇境

「双赢」运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现。

「哈罗威」助手踱一圈，表现极之放松，汗湿唔多，神态专注目光集中，马身喼得靓，长在作战水平。「双赢」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，正值勇境极具好感。

「花香月明」助手踱一圈，神态极之轻松，落脚轻巧富弹力，外观靓身壮肌肉结实，朝气勃勃有进步。「钻得胜」助手踱一圈，唔急唔抢口劲收敛，力度不弱马身结实，神态对办落脚够轻，观感唔错。

谢锋

