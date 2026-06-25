晨光追击│「友莹仁」锐不可挡

赛事在周六举行，因此大部份参战马于昨朝进行试跑，不乏勇马及精彩镜头，现将操练报导过程如下。

「友莹仁」戴头罩由助手跳两段，大步而驰极具威势，火旺神生走势爽，更进一步锐不可挡。「风继续吹」戴头罩由助手跳两段，年纪虽老，却依然跳来有火有力，马身亦够饱满，保养得宜。

「开心宇宙」戴眼罩及头罩由助手跳两段，担高头走甚有威势，身壮劲度未减半分，勇况依然体力充沛。「本能」戴头罩由助手跳两段，出脚更有弹力，亦比前更咬地，赢开特别醒，大勇大熟境地。

「星际快车」助手跳两段，坠手急劲，火气好到不得了，身靓毛色悦目，去番最佳时候。「快马加鞭」戴头罩由蔡明绍跳两段，走势硬朗劲度十足，过终点后余势仍强，今季最锐利一次。

「创宝驹」戴头罩由潘顿跳一段，动作更俐落更顺畅，人马显得很合拍，神采飞扬，走势誉满栏边。「安可」戴头罩由助手跳两段，神闲气定快慢由人，落脚轻巧近乎点地无声，予人一见倾心之感。

「小魔怪」戴头罩由何泽尧跳两段，唔再心急唔再岳头，落脚轻快力度又好，勇况正盛不断进步。「健康快车」助手跳一段，神态非差力度不弱，身实净毛色油润，绝不逊于赢马时候。

乐胜天下目光锐利

「乐胜天下」保持身壮毛色立令，依然省镜未见疲态。

「乐胜天下」袁幸尧跳两段，目光锐利仍具朝气，保持身壮毛色立令，依然省镜未见疲态。「勇霸龙」戴头罩由助手跳一段，大旧饭唔轻身，力度保持有余，毛色仍靓，长期在争胜水准。

「乡村乐韵」助手跳两段，步阔力度极充沛，毛色悦目亮到透光，比起上仗赢马更吸引。「同有运」戴头罩由助手跳两段，试来精神爽利，步阔有力更展现暗火，抖够操足重新振作。

兆文