沙田早晨│「电讯骄阳」石哥落埋手

「电讯骄阳」季中已开始增程，并于谷草一哩跑获一亚两季，上仗因应排10档而留前斗后，结果交出11 11 10 3走位，冲线后余势吸引，今仗有五班一哩不跑，刻意挑战大长途二千二米，部署绝非无的放矢，睇埋今朝加课徐雨石全程跟实，甚至一度落手拖马，值得看好。

问鼎巅峰阿游揾安仔

今朝「问鼎巅峰」试闸之前，游达荣特意揾鞍上人田泰安倾谈了好长时间。

「问鼎巅峰」至今十二战属三零部队身份，赛绩欠睇头，但值得留意是本身于二一年十一月九日出世，只是四岁半左右，仍有改进空间，目前减至三十分低位，随时可以反弹，况且今朝试闸之前，游达荣特意揾鞍上人田泰安倾谈了好长时间，而骑练今战只合作此驹而已。

三军勇将方仔好肉紧

「三军勇将」今朝操练之后，方嘉柏走去机坪接马好肉紧。

方嘉柏刚战凭「顺善宝」取胜，取得季内第六十三场头马，并领先次席沈集成四W，有「黑夜之神」之称的方仔，今次更返到主场谷草强阵出击，有望将领先距离进一步加大，而跑番谷草一哩的「三军勇将」更要份外留意，皆因今朝操练之后，方仔走去机坪接马好肉紧。

莲冠皇骑练出双入对

今朝廖康铭同希威森出双入对。

「莲冠皇」上季出道第二战已于谷草千二开斋，今季初出再于同程取胜，不过再跑多一仗入位后，便改向谷草一哩攻坚，可惜三次入位未能再赢，且愈跑愈差，到上仗终于回归短途跑同程再度接近，今再接再厉并抖够志不在小，加上今朝廖康铭同希威森出双入对，摆明有计。

