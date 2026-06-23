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内圈捕影│「劲进驹」心火涌现

晨操动态
更新时间：15:15 2026-06-23 HKT
发布时间：15:15 2026-06-23 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「电讯骄阳」助手踱一圈，过步爽力度贯注，神色极之活跃，毛色悦目充满光泽，一直见好体力充沛。「开心三多」助手踱一圈，毛色金光闪闪，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充裕，持续见好健康理想。

「劲进驹」助手踱一圈，全程抢走心火涌现，身壮健毛色靓，双目炯炯有神现朝气，勇态未见低落。「星愿无限」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，外观对办马身实净，力度一课比一课增强，进度转好。

「领袖劲力」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手暗火展现，不断进步已在勇境。「泰泰精神」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，不逊赢马时候。

飞马座走势硬朗

「飞马座」外观企埋皮光肉滑，上佳水准誉满栏边。
「飞马座」外观企埋皮光肉滑，上佳水准誉满栏边。

「飞马座」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，外观企埋皮光肉滑，上佳水准誉满栏边。「骏毅快车」袁幸尧踱一圈，出脚轻爽又有弹力，神态集中表现乖巧，马身愈收愈扎实，极具好感。

「浪漫斗士」助手踱一圈，情绪安稳好专注，细马身壮无瘦，步爽劲力度充足，更进一步气势旺盛。「长胜队长」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若，身靓走势爽朗，朝气勃勃佳态洋溢。

谢锋

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