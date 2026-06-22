周俊乐过档操「好实力」 有望擦出新火花

周三晚尾场巫厩「翠儿威威」马主陈桥森是周俊乐的未来外父，该驹在港三捷均由周俊乐建功。此马上场出赛，周俊乐骑同场的「凌登」赢马，「翠儿威威」则易配田泰安入Q。「翠儿威威」今次再出，周俊乐骑同场吕厩的「好实力」，「翠儿威威」今场则初配何泽尧。

今早沙田晨操，周俊乐为「好实力」，吕健威全神贯注地检视，此马近三场配霍宏声跑入位置，今次换人望擦出新火花。

另外，吕健威今早除了紧张「好实力」外，也有检视其他参战马操练，如潘顿操「劲进驹」、希威森操「龙又生」、周俊乐操「三代至醒」、蔡明绍操「江南勇士」等，动态积极。

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陈嘉甜

