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沙田早晨│「随缘得胜」阿游落隧道

晨操动态
更新时间：15:45 2026-06-22 HKT
发布时间：15:45 2026-06-22 HKT

「随缘得胜」上仗改配潘顿立即赢马，按缰大胜五个多马位，缔出今季谷战赢马最远纪录，打破缺口并找到最佳配搭，今仗人马强势再来值得追捧，今朝出跳亦成为焦点，当时五点四十分出场，课前游达荣已跟住出圈，去到课后甚至赶落隧道底接马，显得份外重视。

航哥为两驹手舞足蹈

「精益大师」和「不同世界」今朝出跳时叶楚航走出跑道口向鞍上人教路，而且不断做手势动静多多。
「精益大师」和「不同世界」今朝出跳时叶楚航走出跑道口向鞍上人教路，而且不断做手势动静多多。

「精益大师」和「不同世界」呢对叶厩马，今朝未够五点就出跳，叶楚航驶出一贯搏杀动静，走出跑道口向鞍上人教路，当时航哥不只给予操练指示，而且不断做手势动静多多，再看两驹同样减分已多，尤其「精益大师」上仗拚获亚军段重新振作，呢对马必要昅实。

价值传承潘顿好积极

今朝「价值传承」由潘顿出跳，及后更同叶楚航倾了好长时间。
今朝「价值传承」由潘顿出跳，及后更同叶楚航倾了好长时间。

讲开叶厩马，当然不得不提「价值传承」，今朝五点四十分由潘顿出跳，亦是骑者首匹出跳马，出试期间小心翼翼落足心机，及后到烽火台休息时候，更同叶楚航倾了好长时间，再看潘顿同场有匹骑开并有好表现的「马力」亦推庄，更见「价值传承」的非凡吸引力。

快乐神驹骑练唔停口

廖康铭今朝捉住霍宏声密斟近五分钟，倾到唔停口。
廖康铭今朝捉住霍宏声密斟近五分钟，倾到唔停口。

方嘉柏刚战又有进帐，廖康铭被愈抛愈远，虽然如此，后者未有放软手脚迹象，因为今次阵容不弱之余，参战马今朝纷纷进行试跑，阿廖一如既往留守会员席督操，课后走去机坪接马，当中对「快乐神驹」份外紧张，捉住鞍上人霍宏声密斟近五分钟，倾到唔停口。

吕厩双雄乐仔全力搏

今朝周俊乐为「好实力」及「三代至醒」出跳后，特意到烽火台揾吕健威商讨出击大计。
今朝周俊乐为「好实力」及「三代至醒」出跳后，特意到烽火台揾吕健威商讨出击大计。

旺人的确是旺人，周俊乐今季长期强势，刚战出策大冷门「千禧龙」一样得手，人逢喜事精神爽，今朝乐仔操马宁舍醒神，亲身为多匹战驹出跳，包括「好实力」、「三代至醒」及「小皇爷」，其中试前两驹尤其吸引，因为之后乐仔特意到烽火台，揾吕健威商讨出击大计。

顽童米高紧张跟得贴

「顽童」今朝出跳时郑俊伟留守栏边睇实，之后就立即赶返马房闸口等马。
「顽童」今朝出跳时郑俊伟留守栏边睇实，之后就立即赶返马房闸口等马。

马季已进行到八十二次，目前尚有郑俊伟未赢够数毕业，纵使仍有三周时间，但为免夜长梦多，最好当然是尽早赢够数，今战「顽童」能否助他一把不得而知，不过今朝耙地前安排出跳，当时米高留守栏边睇实，出跳后就立即赶返马房闸口等马，肉紧程度可谓路人皆见。
 

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