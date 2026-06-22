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内圈捕影│「星运少爵」目光锐利

晨操动态
更新时间：15:30 2026-06-22 HKT
发布时间：15:30 2026-06-22 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「官金骐」助手踱一圈，姿态从容不迫，步挺开扬贯注力足，细粒仔身唔瘦好饱满，神采奕奕观感好。「星运少爵」助手踱两圈，马身壮到不得了，目光锐利，神生步爽充满霸气，勇锐锋芒毕露。

「翠儿威威」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，精神爽利长期态勇。「三强」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身粗壮展现线条，正值勇境充满好感。

「电玩精英」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，灰马身壮极之实净，有进无退锐不可挡。「赢玥」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身扎实毛色又靓，不断进步好吸引。

「都灵勇士」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，老当益壮。「威威父子」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，饶具朝气正值勇境。

连连好运力度增强

「连连好运」神情专注表现淡定，大有进展及锋而试。
「连连好运」神情专注表现淡定，大有进展及锋而试。

「连连好运」助手踱一圈，神情专注表现淡定，身收靓全身肌肉，力度不断增强，大有进展及锋而试。「财富非凡」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容不迫，马身收靓毛色靓，愈见吸引踏上正轨。

谢锋

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