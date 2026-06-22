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晨光追击│「价值传承」神态畅旺

晨操动态
更新时间：15:15 2026-06-22 HKT
发布时间：15:15 2026-06-22 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「久久为尊」助手跳两段，扣住有番啖火，马身胀卜卜，甚有好感。「价值传承」戴头罩由潘顿跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润。

「本领非凡」戴头罩由何泽尧跳两段，从容不迫走过，落脚既轻又有力，朝气勃勃。「莲冠皇」戴头罩由希威森跳两段，走势硬朗展现朝气，细马身实净重新振作。

「北海盗」戴头罩由黄宝妮跳两段，暗火涌现老马好现象，毛色乌卒卒又好睇。「你知我得」戴头罩由助手跳两段，主动肯走火气唔错，马身喼得靓未见低落。

「江南勇士」戴头罩由蔡明绍跳两段，文静马唔会展现锋芒，平稳走过神态尚可。「三代至醒」戴头罩由周俊乐跳两段，出脚整齐动作顺畅，进度愈见出色已在勇境。

「胜在当下」戴头罩由田泰安跳两段，竖尾却专注，步开得阔又够力，观感胜前。「快乐神驹」戴头罩由霍宏声跳两段，动作有啲大，然而劲度唔错，身色都对办。

「写我其谁」钟易礼跳两段，神情集中唔再东张西望，劲度增强大有进展。「佐治传奇」戴眼罩及头罩由助手拍「维港智能」跳两段，快慢由人追上好反应，出脚咬地力度好充足。

「环球英雄」戴头罩由助手跳一段，神态活跃火气未减半分，外观讨好未见走样。「乘数表」戴头罩由艾道拿跳两段，淡淡定神态理想，马身粗壮饱满，仍具好感。

浪漫斗士胜后更进

「浪漫斗士」四蹄尽展弹力十足，神态活跃现朝气。
「浪漫斗士」四蹄尽展弹力十足，神态活跃现朝气。

「好实力」戴头罩由周俊乐跳两段，聚精会神步挺爽劲有力，火力有增无减弗到爆。「浪漫斗士」戴头罩由潘顿草地跳两段，四蹄尽展弹力十足，神态活跃现朝气，胜后更进。

兆文

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