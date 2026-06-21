晨光追击│「越骏齐欢」步顺开扬

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报导如下。

「财富非凡」戴头罩由助手跳两段，口劲尽敛听教听话，神情集中步伐轻快，进度不断转好誉满栏边。 「越骏齐欢」戴头罩由助手跳两段，愈见专注步顺开扬，再无稚嫩感觉，外观驷正身够扎实，饶具好感。

「长胜队长」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂朝气旺盛，正值勇境。「威威父子」戴眼罩由助手跳两段，马身实净毛色润泽，步稳力度不弱，保养理想，具备争胜水准。

「翠儿威威」拍「宝进」跳两段，同样助手，前驹戴头罩及面箍，依然跳来似模似样，身轻步挺有活力，多跑下马身喼得壮，佳态保持有余，后驹戴面箍，畅顺走过而已，神色更有啲淡，未算吸引。「美丽多盈」戴头罩由钟易礼跳两段，神色好过之前，更有番坠手感，火气好番好多，有转机。

不假外求落脚轻快

「不假外求」精神饱满饶具朝气，近况相当好。

「不假外求」戴头罩由助手跳一段，精神饱满饶具朝气，毛色充满光泽，落脚轻快力充裕，近况相当好。「怡傲钱庄」戴头罩由助手跳两段，由唔起眼变得起眼，细粒仔开始有肌肉，步顺开扬力度亦唔错。

「赢玥」戴眼罩由助手跳两段，比前淡定得多，唔再抢口，力度保持神采奕奕，勇锐之余又进步。「宝成智好」戴头罩由钟易礼跳两段，俯首情绪集中，身够饱满毛色立立令，埋门力度提升，伤愈不俗。

「加州活力」戴眼罩及头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，一直见好体力充裕。「十力」戴头罩由助手跳两段，操控得好唔急口，不过拖下拖下，展步仍欠顺畅，力度亦平平。

兆文