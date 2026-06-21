Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「越骏齐欢」步顺开扬

晨操动态
更新时间：22:00 2026-06-21 HKT
发布时间：22:00 2026-06-21 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报导如下。

「财富非凡」戴头罩由助手跳两段，口劲尽敛听教听话，神情集中步伐轻快，进度不断转好誉满栏边。 「越骏齐欢」戴头罩由助手跳两段，愈见专注步顺开扬，再无稚嫩感觉，外观驷正身够扎实，饶具好感。

「长胜队长」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂朝气旺盛，正值勇境。「威威父子」戴眼罩由助手跳两段，马身实净毛色润泽，步稳力度不弱，保养理想，具备争胜水准。

「翠儿威威」拍「宝进」跳两段，同样助手，前驹戴头罩及面箍，依然跳来似模似样，身轻步挺有活力，多跑下马身喼得壮，佳态保持有余，后驹戴面箍，畅顺走过而已，神色更有啲淡，未算吸引。「美丽多盈」戴头罩由钟易礼跳两段，神色好过之前，更有番坠手感，火气好番好多，有转机。

不假外求落脚轻快

「不假外求」精神饱满饶具朝气，近况相当好。
「不假外求」精神饱满饶具朝气，近况相当好。

「不假外求」戴头罩由助手跳一段，精神饱满饶具朝气，毛色充满光泽，落脚轻快力充裕，近况相当好。「怡傲钱庄」戴头罩由助手跳两段，由唔起眼变得起眼，细粒仔开始有肌肉，步顺开扬力度亦唔错。

「赢玥」戴眼罩由助手跳两段，比前淡定得多，唔再抢口，力度保持神采奕奕，勇锐之余又进步。「宝成智好」戴头罩由钟易礼跳两段，俯首情绪集中，身够饱满毛色立立令，埋门力度提升，伤愈不俗。

「加州活力」戴眼罩及头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，一直见好体力充裕。「十力」戴头罩由助手跳两段，操控得好唔急口，不过拖下拖下，展步仍欠顺畅，力度亦平平。

兆文

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪
施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪
影视圈
6小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
6小时前
01:01
有小学拟办「世界杯之夜」 7.15凌晨2点半返学校睇四强 网民反应两极：贴地定搞着老师？
社会
7小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
10小时前
施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你
施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你
影视圈
4小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
朱敏瀚与陈晓华分手 自爆单身一段时间关系降级做同事 明言私下零联络：成件事系正面
02:11
朱敏瀚与陈晓华分手 自爆单身一段时间关系降级做同事 明言私下零联络：成件事系正面
影视圈
7小时前
湖南长沙地铁口有黄牛受惊狂奔，3名途人遭撞到飞起。
00:08
不是AI︱长沙地铁口3途人遭撞到飞起 肇事狂牛即处「极刑」︱有片
即时中国
7小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
9小时前
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
时事热话
9小时前