沙田早晨│「快乐老挝」阿巫玩抢攻

「快乐老挝」在桂厩只跑了四仗仅获两季军，季中又转投到巫伟杰马房，而转仓后未急于安排出赛，反而运往从化重头训练，赛前试了三课大闸，最近一课临冲线扑上相当吸睛，状态及锋而试，睇埋今朝到内圈加课之后，巫伟杰走到机坪口睇马，今仗施予突袭绝不意外。

热气球韦达罕见接马

今朝「热气球」操练之后韦达到马房闸接马，此一举动相当少见。

「热气球」跑完九月中一仗之后，发现右前腿肌腱受伤，亦因此耽误进度，直至今年四月三十日才通过兽医检验，而五月随即在从化试两课闸，而且均由今仗骑师艾道拿执缰，今战复出能否给予大家惊喜不得而知，但今朝操练之后韦达到马房闸接马，此一举动相当少见。

天福辉哥紧张到出面

姚本辉今朝不论课前课后都跟住「天福」出入。

季尾阶段，未交代马特别好斗志，尤其是季中才接手的，正如今战「天福」便是一例，上季尾才出道只跑一仗，今季四岁处盛年，不过连拚无功后二月份便他投，在姚厩跑过三次季殿各一，必心急赢番场，姚本辉今朝举动也表明一切，不论课前课后都跟住此马出入。

美丽同享告仔有动静

今朝「美丽同享」出操前告东尼现身机坪隧道口等马。

「美丽同享」是已褪色的顶班良驹，但对上两季都在季尾争功，上季更胜出同一杯赛，再看上仗慢步速亦追近入Q，足见烂船尚且有三斤钉，事实上，近期此驹表现份外勇猛，一再抢缰跃跃欲试，老马非常好火，加上今朝出操前告东尼现身机坪隧道口等马更放心追捧。

