内圈捕影│「怡昌奇兵」走势硬朗

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「浩然」助手踱一圈，惯性仪仗马拉出圈，开步后好顺畅，跨步开扬力度充裕，展现朝气进度不俗。「怡昌奇兵」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净神态活跃，一直在争胜水准。

「包装明将」助手踱一圈，神情专注双目有神，马身收得结实，步爽力度充足，火气又好正值勇境。「热气球」助手踱一圈，步挺顺畅有弹力，马身收得壮无肥态，火气不断冒升，伤愈对办饶具好感。

「包装战仕」助手踱一圈，表现放松汗湿唔多，神态专注目光集中，马身壮健毛色油润，转仓进步。「金快飞飞」助手踱一圈，神生步爽充满朝气，马身靓壮到不得了，勇锐无比。

浪漫战神暗火展现

「浪漫战神」步顺爽劲神色畅旺，状态愈磨愈利。

「时时欢声」副练踱一圈，充满了气势，身靓全身肌肉毛色又靓，佳态保持有余。「浪漫战神」助手踱两圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，暗火展现身又靓，状态愈磨愈利。

「金胜名驹」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，毛色悦目生光，身靓有条线美，活力充沛更胜上回。「勇者为皇」助手踱一圈，情绪安稳好专注，落脚轻巧富弹力，马身札实毛色乌卒卒，不逊赢马时候。

谢锋