内圈捕影│「好运年」誉满栏边
更新时间：15:30 2026-06-19 HKT
发布时间：15:30 2026-06-19 HKT
发布时间：15:30 2026-06-19 HKT
大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。
「东方宝宝」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气佳态洋溢。「好运年」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若，身靓步爽力度充足，持续态勇誉满栏边。
「康昌之星」助手踱一圈，马身依然保持粗壮，神情专注火力俱备，落脚轻快弹力充足，近况不俗。「祥胜鹰驹」助手踱一圈，台型极之吸引，担高头走朝气旺盛，步顺整齐火力够，操足而临进度出色。
紫荆拼搏走势硬朗
「马凤凰」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引外观讨好，过步轻爽力度亦够，一直在争胜水准。「紫荆拼搏」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色润泽，不逊赢马时候。
「闪耀天河」助手踱一圈，毛色悦目乌卒卒，马身壮肌肉够，步挺急劲力度充沛，依然省镜未见疲态。「开心三宝」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，身靓外观吸引，论态极之理想。
「嘉应传承」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，火力俱佳坠手起劲，予人极具观感。「韦金主」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，双目有神身靓步爽，佳态保持有余。
谢锋
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