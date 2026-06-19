晨光追击│「人和家兴」暗火涌现

今朝出跳的参战马并非太多，弗马相对甚少，同时极少骑师到场，场面冷清，现将操练报导过程如下。

「添喜运」戴头罩由助手拍伴跳马跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，抖够操足弗到不得了。「人和家兴」戴头罩由助手跳一段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，老马有此现象唔简单。

「泰坦」戴头罩由助手跳两段，带点均速但过步畅顺，力度神态均好过之前，有点进展。「勤德皆备」助手跳两段，比过往淡定得多，昂首阔步充满劲度，外观省镜已在勇境。

「金狮大侠」戴头罩由助手跳一段，拖下拖下，展步仍欠顺畅，平平无奇进度差劲。「光年魅力」助手跳两段，岳高头走神气十足，落脚点地无声，马身壮得很，气势正盛。

「将睿」戴头罩由助手跳两段，无转脚但从容不迫，大大步展现朝气，身色皆靓论态出色。「威力非凡」戴头罩由助手跳两段，按住顺走轻舒步头，细马身靓呈现条线美，出脚爽劲有力，勇态保持有余。

「不劳而获」戴头罩由助手跳两段，口劲依然重，老问题无改过，力度亦普通，好感欠奉。「恋爱最火」助手跳两段，身已收好无肥态，不过毛色仲系淡淡哋，劲度也好一般。

好友心得走势硬朗

「好友心得」轻描淡写完成，神色活跃展现朝气。

「赢得自在」戴眼罩头罩由助手跳两段，试得甚牵强，步欠开扬神色甚淡，进度平凡。「好友心得」戴头罩由助手跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神色活跃展现朝气。

「带赢来」戴头罩由助手跳一段，劲度始终唔够，半推半就完成，马身则几饱满。「恋爱狂」戴头罩由助手跳两段，神色好过之前，马身够实净，毛色又好睇，有点好感。

兆文