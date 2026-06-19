沙田早晨│「盈智多宝」安排够特别

手机拍片，可以话近年的马圈趋势，好似昨朝大约六点十五分，廖厩「盈智多宝」到大圈出跳，就由马房秘书连家欣拍低过程，而当时只有此匹廖厩马出跳，少有地未有其他厩侣出试，备战安排极之特别，再看此驹试闸一再交出好走势，今战初出确有留意价值。

领班为黎厩战驹拍片

多位骑练出外渡假，昨朝烽火台好多空位，场面冷清，虽然如此，出跳马却多得很，而且可能毋须等待骑师关系，大多马匹一早出跳。正如黎厩战驹大多极早露面，较特别是马房领班K仔罕见走上烽火台顶楼，逐匹逐匹用手机拍低出跳过程，好让外游的黎昭升慢慢细看。

「共享富裕」雷神亲身试

刚去了韩国渡假的莫雷拉，前朝已回航操马，昨朝继续现身之余，甚至早至五点十分就露面，早段主力替方厩马在内点踱步，直至六点五十分，终于替「共享富裕」到草地出跳，今课拍住「川河耀驹」先落后，去到末段慢慢追上，过终点后更抛甩厩侣，状态弗到震。

「丰功伟绩」「眼健康」似样

蔡约翰是少有昨朝现身的练马师，但可能出跳马不多，也可能是天气不太好，比起平日，练者较少出现于公众席督操，所以「丰功伟绩」同「眼健康」出跳时他到当地睇马，相对地尽显对两驹重视程度，加上课后走去机坪隧道口睇马，之后再护送牠们返仓，必要昅实。