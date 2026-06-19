晨光追击│ 「美丽同享」坠手好火

一如平日周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战勇马，现摘录如下。

「闪耀天河」戴头罩由助手跳两段，担高头走甚神气，多跑下马身喼得壮，状态无走样。

「有备而战」戴头罩由助手跳一段，比前更放松唔急唔抢，步顺整齐，质新马不断转好。

「合伙奔驰」戴头罩由助手跳两段，重口马小心翼翼操控，步稳力足神态轩昂，状况回勇。

「美丽同享」戴头罩由副练跳两段，年纪虽老一样系威系势，坠手好火神态活跃，保养得宜。

「正本唐心」戴头罩由助手跳三段，愈见专注步顺有力，马身更实净，进度理想。「幸运有您」戴头罩由助手跳两段，老马保养好，试来精神爽利，落脚轻快够爽，状态有回光之勇。

「仁仁有余」莫雷拉跳两段，健步如飞浑身是劲，双目炯炯有神，赢马后气势正盛。

「越骏联欢」副练跳一段，惯例竖尾走，毛色愈见油润，马身够结实，状态仗比仗好。「丰功伟绩」戴头罩由助手跳两段，试来精神爽利马身又靓，走势硬朗有火有力。

「禅胜辉煌」戴头罩由助手跳两段，肯走完全唔懒，毛色乌卒卒悦目，早课予人好感。「开心三宝」戴头罩由副练跳两段，少少懒但力度充足，皮光肉滑外观亦四正，状态平稳。

「嘉应传承」戴眼罩及头罩由助手跳两段，一贯头岳岳，神态活跃展现暗火，状态不俗。「家传之宝」戴头罩由助手跳两段，并无分心表现乖巧，身色都四正，展现朝气，态有进展。

「幸福约定」戴头罩由助手跳一段，有少许心急，但步幅开扬，力度再增强，状态已起。「浪漫战神」戴头罩由助手跳三段，玩脷但集中，出脚轻巧俐落，状态在最佳时候。

「笑看风云」戴头罩由袁幸尧跳两段，长身及台型尚可，毛色乌卒卒，试来淡淡定，状态在初起阶段。

「仁仁有余」莫雷拉跳两段，健步如飞浑身是劲，双目炯炯有神，赢马后气势正盛。「劲无限」戴头罩由助手草地跳两段，走过仍有稚嫩感，但力度增强，毛色比前润泽，状态比前稍好。



兆文