内圈捕影│「韦金主」锋芒毕露

大多报名马昨朝到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「韦金主」助手踱一圈，身壮好靓胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，进步且勇锋芒毕露。「加州动员」助手踱一圈，出脚轻快弹力够，马身靓好实净，神态回旺有番啖火，确认复苏上佳水准。

「正本唐心」莫雷拉踱两圈，收敛淡定唔再抢口，全程接受操控，身收靓无肥态，力度提升甚有好感。「劲无限」助手踱两圈，比前收敛好多，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收靓持续转好。

「劲大威猛」袁幸尧踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度充沛，火气保持新胜犹勇。「热气球」助手踱一圈，郁身郁势惯性如此，论态对办，够轻身力度不俗，神情又够专注，伤愈不俗。

源好运贯注力足

「源好运」马身实净毛色悦目，状态一直见好。

「源好运」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽贯注力足，马身实净毛色悦目，状态一直见好。「智多多宝」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多口劲收敛，神情集中，转仓操足大有进展。

「顺善宝」莫雷拉踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身更壮更实净，火气有增无减，保持勇健精力充沛。「双星报喜」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻巧力度充足，马身够壮唔瘦，火力不俗状态不差。

谢锋