Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「韦金主」锋芒毕露

晨操动态
更新时间：02:00 2026-06-18 HKT
发布时间：02:00 2026-06-18 HKT

大多报名马昨朝到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「韦金主」助手踱一圈，身壮好靓胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，进步且勇锋芒毕露。「加州动员」助手踱一圈，出脚轻快弹力够，马身靓好实净，神态回旺有番啖火，确认复苏上佳水准。

「正本唐心」莫雷拉踱两圈，收敛淡定唔再抢口，全程接受操控，身收靓无肥态，力度提升甚有好感。「劲无限」助手踱两圈，比前收敛好多，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收靓持续转好。

「劲大威猛」袁幸尧踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度充沛，火气保持新胜犹勇。「热气球」助手踱一圈，郁身郁势惯性如此，论态对办，够轻身力度不俗，神情又够专注，伤愈不俗。

源好运贯注力足

「源好运」马身实净毛色悦目，状态一直见好。
「源好运」马身实净毛色悦目，状态一直见好。

「源好运」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽贯注力足，马身实净毛色悦目，状态一直见好。「智多多宝」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多口劲收敛，神情集中，转仓操足大有进展。

「顺善宝」莫雷拉踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身更壮更实净，火气有增无减，保持勇健精力充沛。「双星报喜」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻巧力度充足，马身够壮唔瘦，火力不俗状态不差。

谢锋

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港与妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
13小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
11小时前
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
拼多多买厕纸平香港逾倍？港人实测逐卷秤惹议 网民1点质疑：无得咁比
生活百科
11小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
14小时前
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
星岛独家︱7名常秘「升正」首长级甲一级政务官 蔡杰铭成最年轻D8
政情
9小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
15小时前
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
黄百鸣入狱丨于影圈地位高 《家有囍事》创票房神话 周星驰开天价片酬 黄百鸣爆被逼答应
影视圈
14小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
2026-06-16 11:00 HKT
TVB主播贺子欣报新闻惊见脸颊「血痕」 眼红红出镜惹网民揣测背后原因：竟然冇人帮佢处理
TVB主播贺子欣报新闻惊见脸颊「血痕」 眼红红出镜惹网民揣测背后原因：竟然冇人帮佢处理
影视圈
10小时前
保鲜纸用错随时全家「吸毒致癌」！医生教3个安全要点 附4招走塑毒保存食物法
保鲜纸用错随时全家「吸毒致癌」！ 医生教3个安全要点 附4招走塑毒保存食物法
食用安全
13小时前