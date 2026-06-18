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晨光追击│「非凡豪杰」神采奕奕

晨操动态
更新时间：02:00 2026-06-18 HKT
发布时间：02:00 2026-06-18 HKT

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「怡昌奇兵」戴头罩由副练跳两段，用暗力拉实火气好，身壮神态活跃，抖够操足依然醒神。「非凡豪杰」助手跳两段，戴头罩及面箍，操控得好唔急口，喼到身壮毛色仍靓，神采奕奕上佳水准。

「膨才」戴头罩由助手跳两段，试来精神爽利，翻步急密有弹力，火气唔错，去番最弗时。「奇异果」戴头罩由助手跳三段，精神饱满出脚顺滑俐落，若然可再收敛更完美，但已比之前进步。

「致力之城」戴头罩由助手跳一段，扣住走神态轩昂，走势硬朗力度充裕，细马身亦够实净。「将傲」戴头罩由助手拍伴跳马跳两段，愈来愈收敛快慢由人，出脚够咬地唔再步浮浮，不断转好进度理想。

「大众福星」梁家俊跳两段，按住轻松走过，力度好够落脚够轻，灰马身型札实唔瘦。「表之银河」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗且充满弹力，身壮色润外观好睇，转仓操足有好感。

轻松大少力度提升

「轻松大少」神情专注步伐稳健，愈见吸引已在勇境。
「轻松大少」神情专注步伐稳健，愈见吸引已在勇境。

「精算暴雪」助手跳两段，精神饱满饶具朝气，毛色现光泽，目光炯炯有神，长期见好。「轻松大少」戴头罩由助手跳两段，神情专注步伐稳健，力度持续提升，愈见吸引已在勇境。

「闪电小子」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，朝气勃勃极之吸引。「金胜名驹」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，神态昂扬浑身是劲，比起上仗更弗。

「威威神驹」戴眼罩由助手跳两段，看似起劲实则未够放松，劲力仍在缰口之上，慢热徘徊不前。「领骏精彩」戴头罩由助手跳两段，大半程侧住头走欠集中，步重贯注力不足，仍待调教。

兆文

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