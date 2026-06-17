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内圈捕影│「勇者为皇」力度充沛

晨操动态
更新时间：02:00 2026-06-17 HKT
发布时间：02:00 2026-06-17 HKT

大多参战马昨朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「小鸟天堂」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，抖够操足省镜。「勇者为皇」助手踱一圈，毛色悦目乌卒卒，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，状态弗到漏油。

「大众福星」助手踱一圈，灰马身好粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力不俗极具好感。「共享富裕」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身仍靓好实净，毛色油润悦目，有火有力佳态保持。

「百贺飞驹」助手踱一圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色有光泽，坠手火气唔错，拍得住赢马时候。「笑看风云」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，早熟进度好值得留神。

「幸运二十」助手踱一圈，神色明显好过之前，亦有番火气，走势硬朗力度充裕，久沉分子终有转机。「丰功伟绩」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度不俗，饶具好感一直吸引。

逍遥骑士力度增强

「逍遥骑士」全程岳高头走好神气，近况弗到震。
「逍遥骑士」全程岳高头走好神气，近况弗到震。

「逍遥骑士」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，外观又省镜，近况弗到震。「顺善宝」助手踱两圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，持续态勇体力充沛。

谢锋

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