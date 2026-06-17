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晨光追击│「铝神」火力保持

晨操动态
更新时间：02:00 2026-06-17 HKT
发布时间：02:00 2026-06-17 HKT

昨朝雨势依然不少，加上并非主要课期及周三无赛事，场面显得冷冷清清，甚少马匹出跳及骑师到场，现将操练报导如下。

「源好运」戴头罩由副练跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神色活跃现朝气，早前试闸加罩表现好。「铝神」戴头罩由助手跳两段，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身札实，火力保持有余，新胜锐不可挡。

「带赢来」戴头罩由助手跳一段，试得甚牵强，步欠开扬神色又淡，力度不足，早前流鼻血影响进度。「祥胜鹰驹」戴头罩由助手跳两段，马身够札实，台型亦唔错，俯首情绪集中，出脚开扬有力，予人极佳观感。

金快飞飞劲度未减

「金快飞飞」四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。
「金快飞飞」四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「金快飞飞」助手跳两段，戴头罩及鼻箍，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，身色皆靓火气又好，弗到不得了。「智多多宝」戴头罩由助手跳三段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，且口劲明显收敛，加盟廖厩有进展。

「威力非凡」助手跳两段，马仔细细身够札实，神情集中步伐轻快，目光炯炯有神，佳态保持有余。「勤德皆备」助手跳两段，唔再急口接受操控，步开扬力度亦增强，马身又靓展现线条美，已在争胜水准。

讲番周一出跳马畀大家参考。

「表之银河」戴头罩由助手跳一段，慢试从容不迫冇抢口，马身壮健转仓操足不俗。「八仟财升」戴头罩由助手跳两段，今课坠手肯走，神态活跃近况理想。

「韦金主」助手草地跳两段，愈走愈起劲运步如轮，神态威武弗到漏油。「凯旋王者」梁家俊拍「明亮天下」副练草闸跳两段，同样戴头罩，前驹慢速完成轻舒步头，神色有啲淡火气亦普通，后驹一贯头岳岳出脚高，走势平淡近战水准。

兆文

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