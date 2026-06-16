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内圈捕影│「时时欢声」步挺开扬

晨操动态
更新时间：02:00 2026-06-16 HKT
发布时间：02:00 2026-06-16 HKT

大多参战马昨朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「时时欢声」副练踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态极佳，持续态勇无走样。「美丽同享」副练踱两圈，小心按实顺走，外观靓身色俱吸引，过步轻爽力度充沛，老当益壮保养好。

「非凡豪杰」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，坠手起劲火气旺盛，近况相当出色。「仁仁有余」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。

「奇异果」助手踱两圈，神态极之轻松，落脚轻巧富弹力，肌肉结实又够薄皮，愈见吸引进度理想。「致力之城」助手踱两圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快有弹力，细马身壮外观又靓。

博爱先锋展现暗火

「博爱先锋」马身壮全身肌肉，态勇老而弥坚。
「博爱先锋」马身壮全身肌肉，态勇老而弥坚。

「铝神」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火展现，马身更壮更实净，勇态保持有余。「博爱先锋」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺开扬并展现暗火，态勇老而弥坚。

「加州热浪」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，进度极之不俗。「怡昌奇兵」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，抖够操足好弗。

谢锋
 

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