晨光追击│「光年魅力」佳态洋溢

虽然一度雨势甚大，但昨朝仍有不少参战马出跳，更不乏勇马，现将操练报导如下。

「冷娃」戴头罩由助手跳一段，担咇俯首好专注，步顺神态旺，仍具好感未见低落。「合伙奔驰」戴头罩由助手跳一段，向来有点口劲，全程紧缰捉实，马身更壮火力更充沛。

「亨骥」戴头罩由助手跳两段，按住顺走姿态轻松，走势硬朗力度不弱，马身喼得靓。「手机表霸」戴头罩由助手跳一段，前脚开得阔够直，后腿推动力强，神采飞扬去番最弗时。

「有备而战」戴头罩由助手跳一段，例牌竖尾但神情集中，步顺俐落身又够轻，比之前更吸引。「人和家兴」戴头罩由助手跳一段，马身茁壮毛色深润，神态活跃火气好，老马保养一流。

「银亮奔腾」助手跳两段，四蹄尽展弹力十足，神态畅旺充满朝气，弗到不得了。「光年魅力」助手跳两段，眼神炯炯朝气旺盛，身壮又干爽，神生步劲佳态洋溢。

「越骏联欢」戴头罩由助手跳一段，落脚轻快力度唔错，外观讨好身壮饱满，进度理想。「百贺飞驹」副练拍「禅胜辉煌」助手跳三段，同样戴头罩，前驹畀佢走反应一绝，火气重现神态生猛，去番最弗时，后驹亦跳来似模似样，身轻步挺有活力，马身实净毛色靓。

闪耀天河仍在勇境

「闪耀天河」神闲气定不徐不疾，落脚轻巧急劲。

「翠红」戴眼罩及头罩由助手跳两段，出脚流畅力度充足，保持住钢条身型，佳态保持有余。「闪耀天河」戴头罩由助手跳两段，神闲气定不徐不疾，落脚轻巧急劲，仍在勇境现朝气。

「劲大威猛」袁幸尧、「阳光勇士」助手拍「爱心万里」草闸跳两段，前两驹戴头罩，「劲大威猛」涌住去心火旺盛，身靓步开扬，持续勇锐无疲态，「阳光勇士」拍住冲刺反应好，外观靓皮光肉滑，「爱心万里」有点牵强，马身仲系肥，力度唔够出脚论尽。

兆文