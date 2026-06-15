内圈捕影│「怡昌光辉」上佳水准

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「怡昌光辉」助手踱一圈，试来精神爽利，走势硬朗步挺开扬，马身实净神态仍佳，仍在上佳水准。「三甲之星」助手踱一圈，愈来愈放松淡定，步顺有力呈现朝气，马身结实毛色悦目，保持理想进度。

「喵喵怪」助手踱一圈，急口马试得收敛，脾气大有改善，马身喼得靓无瘦，仍具好感，体力充沛。「捷足奔驰」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽朝气勃勃，毛色油润悦目，胜后再进一步。

「星光快驱」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，外观对办身壮色润，论态相当不俗。「荣利双收」助手踱一圈，全程担高头走，步顺力雄火气未减，毛色靓马身仍壮，持续见好上落不大。

马力正值勇境

「马力」沿途紧缰捉到实，跨步开扬力度充裕。

「非凡豪杰」助手踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，落脚轻快展现弹力，去番最佳时候。「马力」助手踱一圈，一贯急口一贯生猛，沿途紧缰捉到实，跨步开扬力度充裕，神采奕奕正值勇境。

「准辉煌」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身收靓展现线条，伤愈对办复勇八九。「纳百川」助手踱一圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺火力又够，外观企理身够饱满，予人甚佳观感。

「香港仔」助手踱一圈，力度依然充沛，大只仔身好壮，暗火展现双目有神，饶具朝气，充满好感。

谢锋

