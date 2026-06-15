晨光追击│「皇者有利」神态活泼

周三未有赛事举行，加上昨朝是周日晨课，场面显得极之冷清，好少出跳马及勇马，现将操练报导过程如下。

「威利金箭」戴头罩由助手跳两段，有点口劲要用力捉实，身收壮力度充裕，神采奕奕充满好感。「丰功伟绩」戴头罩由助手跳两段，步顺流畅俐落，神色甚佳火气唔错，外观亦好身壮实净。

「开心五月」戴眼罩及头罩由助手跳两段，出脚轻巧有弹力，身粗壮毛色立立令，单讲状态极之出色。「皇者有利」戴头罩由助手跳两段，扣住走未有转脚，然而火力非常够，神态活泼，近况无得顶。

「金风万里」戴头罩由副练跳两段，逐步加速反应一流，精神奕奕现朝气，身壮毛色靓金光闪闪。「本领辉煌」拍「魅力奔腾」跳两段，同样戴眼罩及助手试，前驹全程拍住走力度不弱，神态活跃身扎实，后驹无咁懒散，毛色亦唔再淡，不过仍说不上吸引。

「团结战灵」戴头罩由副练跳两段，有番坠手感，走势硬朗步挺开扬，神色甚佳观感不俗。「一鹿欢腾」戴眼罩由钟易礼跳两段，从容不迫唔急唔抢，马身好壮毛色油润，神色好过之前。

美丽星晨劲度十足

「美丽星晨」走势硬朗毛色油润，观感不逊赢马时候。

「凌登」戴头罩由助手跳两段，步伐稳健力度极佳，外观讨好皮光肉滑，持续进步好吸引。「美丽星晨」戴头罩由副练跳两段，走势硬朗劲度十足，毛色油润马身靓，观感不逊赢马时候。

「星愿无限」戴头罩由助手跳两段，愈见淡定快慢由人，步稳马身札实，进度理想踏上正轨。「家传之宝」拍「天火同德」跳两段，同样戴鼻箍及助手试，前驹步伐爽朗神情集中，身收实无肥态，愈见上力颇醒神，后驹亦试得好，晨课份外肯走，不过落场演出失望，操勇赛劣。

兆文