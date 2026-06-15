Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「皇者有利」神态活泼

晨操动态
更新时间：02:00 2026-06-15 HKT
发布时间：02:00 2026-06-15 HKT

周三未有赛事举行，加上昨朝是周日晨课，场面显得极之冷清，好少出跳马及勇马，现将操练报导过程如下。

「威利金箭」戴头罩由助手跳两段，有点口劲要用力捉实，身收壮力度充裕，神采奕奕充满好感。「丰功伟绩」戴头罩由助手跳两段，步顺流畅俐落，神色甚佳火气唔错，外观亦好身壮实净。

「开心五月」戴眼罩及头罩由助手跳两段，出脚轻巧有弹力，身粗壮毛色立立令，单讲状态极之出色。「皇者有利」戴头罩由助手跳两段，扣住走未有转脚，然而火力非常够，神态活泼，近况无得顶。

「金风万里」戴头罩由副练跳两段，逐步加速反应一流，精神奕奕现朝气，身壮毛色靓金光闪闪。「本领辉煌」拍「魅力奔腾」跳两段，同样戴眼罩及助手试，前驹全程拍住走力度不弱，神态活跃身扎实，后驹无咁懒散，毛色亦唔再淡，不过仍说不上吸引。

「团结战灵」戴头罩由副练跳两段，有番坠手感，走势硬朗步挺开扬，神色甚佳观感不俗。「一鹿欢腾」戴眼罩由钟易礼跳两段，从容不迫唔急唔抢，马身好壮毛色油润，神色好过之前。

美丽星晨劲度十足

「美丽星晨」走势硬朗毛色油润，观感不逊赢马时候。
「美丽星晨」走势硬朗毛色油润，观感不逊赢马时候。

「凌登」戴头罩由助手跳两段，步伐稳健力度极佳，外观讨好皮光肉滑，持续进步好吸引。「美丽星晨」戴头罩由副练跳两段，走势硬朗劲度十足，毛色油润马身靓，观感不逊赢马时候。

「星愿无限」戴头罩由助手跳两段，愈见淡定快慢由人，步稳马身札实，进度理想踏上正轨。「家传之宝」拍「天火同德」跳两段，同样戴鼻箍及助手试，前驹步伐爽朗神情集中，身收实无肥态，愈见上力颇醒神，后驹亦试得好，晨课份外肯走，不过落场演出失望，操勇赛劣。

兆文

最Hit
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
生活百科
7小时前
03:01
八乡争路遇袭案│「崔老板」独家回应《星岛》 霸气称讲原则不在乎批评：60几岁人仲要睇人面色？
突发
8小时前
梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密
梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密
影视圈
7小时前
海洋公园女童唔够高被拒玩海盗船 怪兽家长怒插职员 目击者：职员话差0.1厘米都唔可以玩
突发
7小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
2026-06-13 22:36 HKT
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
饮食
17小时前
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-06-13 13:00 HKT
惊悉阿爸炒股曾输千万身家  港女「富二代」梦碎崩溃 网民齐爆长辈超狂败家史｜Juicy叮
惊悉阿爸炒股曾输千万身家  港女「富二代」梦碎崩溃 网民齐爆长辈超狂败家史｜Juicy叮
时事热话
10小时前
95岁点心老师傅符星出山！拒妥协「预制菜」重现失传绝学 教3招分点心好坏：唔使入口一睇就知
95岁点心老师傅符星出山！拒妥协「预制菜」重现失传绝学 教3招分点心好坏：唔使入口一睇就知
饮食
13小时前