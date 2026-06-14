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内圈捕影│「天天更好」佳态保持

晨操动态
更新时间：22:30 2026-06-13 HKT
发布时间：02:00 2026-06-14 HKT

昨朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报导如下。

「天天更好」助手踱一圈，力度依然充沛，马身好实净，暗火展现双目有神，毛色又靓，佳态保持。「亨骥」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲收敛不少，力度充裕马身壮健，神态亦极之理想，近况出色。

「首骏」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态昂扬火气仍盛，勇态保持体力充沛。「荣骏大道」助手踱两圈，大步走过从容不迫，神态自若双耳烱烱，火力甚佳落脚又轻，依然省镜。

「铝神」助手踱一圈，担高头走好神气，身靓实净呈现条线美，毛色油润展现光泽，胜后更进一步。「韦金主」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽活力充沛，马身实净毛色油润，气势末减半分。

「光年魅力」助手踱一圈，马身无瘦仍壮，神态活泼火气未减，走势硬朗有弹力，朝气勃勃精力旺盛。「凌登」助手踱两圈，比前更收敛更放松，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身又靓誉满栏边。

劲大威猛锐气正盛

「劲大威猛」充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮。
「劲大威猛」充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮。

「禾道丰」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后更勇神态轩昂。「劲大威猛」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮，正值勇境锐气正盛。

谢锋

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