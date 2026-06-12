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沙田早晨│「机缘灿烂」大圈踱少见

晨操动态
更新时间：15:45 2026-06-12 HKT
发布时间：15:45 2026-06-12 HKT

今朝有三匹参战马到大圈出试，包括「机缘灿烂」、「侦探传奇」及「幸运派彩」，其中前两驹显得甚特别，因为郑、桂厩马踱步大多在内圈进行，仲要赛前一日到大圈出试可谓少之又少，再要比较，课后郑俊伟更现身亲接「机缘灿烂」，自然轻易成为今朝焦点所在。

幸运派彩石哥好服待

「幸运派彩」今朝课前或课后，都见徐雨石现身马匹身旁紧张大点。
「幸运派彩」今朝课前或课后，都见徐雨石现身马匹身旁紧张大点。

讲开「幸运派彩」，虽然是大圈常客，差不多课课都到大圈出试，不过今课依然充满睇头，原因不论课前或课后，都见徐雨石现身马匹身旁紧张大点，事实上，「幸运派彩」上仗拚获季军近况不俗，加上今次跑番唯一赢马路程田草千六，今仗绝对称上路合马勇形势大好。

华丽再赢成哥落埋手

今朝「华丽再赢」加课之后沈集成到马房闸口接马，跟手亲自落手拖马。
今朝「华丽再赢」加课之后沈集成到马房闸口接马，跟手亲自落手拖马。

「华丽再赢」已连续四仗有奖金，刚战改用艾兆礼更拚获季军，但骑者今战仍要停赛，故此沈集成揾了潘顿帮手，埋门亦有过档亲自考验，而佢过往曾为同主马「华丽再胜」赢了四W，再看「华丽再赢」今朝加课之后成哥到马房闸口接马，跟手亲自落手拖马，值得追捧。

葳莉非凡方仔特别锡

「葳莉非凡」今朝课前方嘉柏亲护送「葳莉非凡」落隧道。
「葳莉非凡」今朝课前方嘉柏亲护送「葳莉非凡」落隧道。

方嘉柏争冠不容有失，纵使主帅雷神今战停赛，依旧派出强阵出击，当中「葳莉非凡」今季转投方厩三战获一冠两亚，近期得以勤操猛练，包括试三课大闸，足见伤愈对办，今朝出试亦充满搏杀动静，课前方仔亲护送「葳莉非凡」落隧道，而其他马并未获得以上待遇。
 

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