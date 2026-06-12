Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「朗日雪峰」心火旺盛

晨操动态
更新时间：15:15 2026-06-12 HKT
发布时间：15:15 2026-06-12 HKT

今朝内圈有甚多参战马出试，勇马比比皆是，现将操练报导如下。

「朗日雪峰」助手踱两圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身依然靓神态昂扬，喼到勇态。「佛亮老挝」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺顺畅，马身实净毛色唔淡，予人不俗观感。

「齐欢最乐」助手踱一圈，步挺顺畅有弹力，马身保持壮健，神色甚佳展现朝气，依然省镜毫无疲态。「起舞奜奜」助手踱一圈，马身好靓充满线条美，毛色悦目金光闪闪，神态活泼目光锐利，锐不可挡。

「遨游波士」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足毛色油润，马身依然壮硕，一直吸引状态出色。「利高八斗」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身收得更壮，神色活跃情绪稳定，保持理想进度。

千帆驹誉满栏边

「千帆驹」双耳烔烔目光锐利，神生步爽朝气勃勃。
「千帆驹」双耳烔烔目光锐利，神生步爽朝气勃勃。

「千帆驹」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽朝气勃勃，外观依然好靓，佳态保持誉满栏边。「乐胜天下」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态生猛火气充裕，勇况保持有余。

「名扬四海」助手踱一圈，愈见放松试得淡定，落脚轻巧富弹力，肌肉结实又够薄皮，进度不断转好。「樱花酒杯」助手踱一圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身实净毛色又靓。

谢锋

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
21小时前
大埔中学校长涉辱学生「做鸡」 恐吓职员「带你坐花厅」 孔教学院：已展开调查
社会
4小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
19小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
7小时前
海洋公园63岁男技工头肩骨碎受伤 重创不治 劳工处到场调查
01:01
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
5小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
19小时前
六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮
六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
大棋盘｜太古城母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
政情
7小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
2026-06-11 15:55 HKT
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
19小时前