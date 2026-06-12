内圈捕影│「朗日雪峰」心火旺盛

今朝内圈有甚多参战马出试，勇马比比皆是，现将操练报导如下。

「朗日雪峰」助手踱两圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身依然靓神态昂扬，喼到勇态。「佛亮老挝」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺顺畅，马身实净毛色唔淡，予人不俗观感。

「齐欢最乐」助手踱一圈，步挺顺畅有弹力，马身保持壮健，神色甚佳展现朝气，依然省镜毫无疲态。「起舞奜奜」助手踱一圈，马身好靓充满线条美，毛色悦目金光闪闪，神态活泼目光锐利，锐不可挡。

「遨游波士」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足毛色油润，马身依然壮硕，一直吸引状态出色。「利高八斗」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身收得更壮，神色活跃情绪稳定，保持理想进度。

千帆驹誉满栏边

「千帆驹」双耳烔烔目光锐利，神生步爽朝气勃勃。

「千帆驹」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽朝气勃勃，外观依然好靓，佳态保持誉满栏边。「乐胜天下」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态生猛火气充裕，勇况保持有余。

「名扬四海」助手踱一圈，愈见放松试得淡定，落脚轻巧富弹力，肌肉结实又够薄皮，进度不断转好。「樱花酒杯」助手踱一圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身实净毛色又靓。

谢锋