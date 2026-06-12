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内圈捕影│ 「炽烈神驹」毛色悦目

晨操动态
更新时间：00:04 2026-06-12 HKT
发布时间：00:04 2026-06-12 HKT

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「劲沙尘」助手踱两圈，小心按实顺走，外观仍靓身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，勇况保持有余。

「炽烈神驹」助手踱两圈，步姿爽朗弹力充足，毛色悦目马身扎实，火力未减半分，持续态勇好吸引。

「绿野飞驰」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽活力充沛，马身好靓好壮，操足甚威猛。

「量子力奇」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺力劲神色活跃，马身收壮现线条，试闸出色进度好。

「巧眼光」助手踱一圈，马身好粗壮，毛色悦目乌卒卒，神态生猛火猛力劲，更胜上仗全面回勇。
「巧眼光」助手踱一圈，马身好粗壮，毛色悦目乌卒卒，神态生猛火猛力劲，更胜上仗全面回勇。

「巧眼光」助手踱一圈，马身好粗壮，毛色悦目乌卒卒，神态生猛火猛力劲，更胜上仗全面回勇。

「显胜高升」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，保持进度上佳水准。

「马上盈」助手踱两圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，神色甚佳朝气旺盛，不断转好及锋而试。

「华丽再赢」助手踱两圈，多跑下马身保持粗壮，翻步急密有力，神情专注更展现暗火，勇况十足。

「机械骑士」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，勇态未见低落。

「安可」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚轻快充满弹力，身壮色润外观吸引，前所未见省镜。

谢锋

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