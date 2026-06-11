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内圈捕影│「超劲赤兔」勇不可挡

晨操动态
更新时间：01:30 2026-06-11 HKT
发布时间：01:30 2026-06-11 HKT

大多参战马昨朝出跳，相对在内圈出试马较少，却不乏勇马，现报导如下。

「包装福星」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现马身又靓，喼到勇态冇走样。「表之极光」副练踱一圈，大圈出跳比较内敛，内圈踱步则神态活跃，力度未减半分，身壮毛色润泽。

「超劲赤兔」助手踱一圈，惯性有点抢口，但展现朝气神采奕奕，步顺轻巧有力，外观省镜勇不可挡。「三宝进财」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，马身收靓实净，走势硬朗步挺开扬，伤愈操足对办。

文明战士勇态洋溢

「文明战士」步伐稳健力度足够，马身更壮更札实。
「文明战士」步伐稳健力度足够，马身更壮更札实。

「鼓浪好友」助手踱一圈，马身仍见粗壮，翻步急密有力，神情专注火气又好，正值勇境毫无疲态。「文明战士」助手踱一圈，愈来愈放松，步伐稳健力度足够，马身更壮更札实，朝气勃勃勇态洋溢。

「你知我宝」助手踱一圈，担高头走好神气，落脚轻巧富弹力，肌肉结实展现线条，进步愈来愈好。「百胜威龙」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲完全收敛，力度继续增强，马身收靓够结实，更胜上回。

「文武全能」助手踱一圈，淡淡定有朝气，脾气有明显改善，马身实净毛色悦目，比前进步已在勇境。「安可」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮健无瘦，火力保持上佳水准。

谢锋

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