晨光追击│「华丽再赢」弗到震

赛事在周六上演，因此不少参战马于昨朝试跑，勇马比比皆是，现将操练报导过程如下。

「浪漫老挝」拍「天蓬猫」跳两段，同样助手，前驹戴头罩及面箍，含枚俯首，落脚稳力贯注，完全唔似老马，后驹戴眼罩及头罩，走势甚爽步顺畅，身靓展现线条美，蓄势待发。

「齐欢最乐」戴头罩由助手跳两段，长途马向来有少少懒，论态保持有余，身轻力充裕。「华丽再赢」戴头罩由潘顿跳两段，松缰刻意快开，健步如飞出脚凶狠，神采飞扬弗到震。

「确好劲」戴头罩由梁家俊跳两段，急口马收敛不少，步挺力度不俗，外观亦好驷正。「爆热」戴眼罩由助手跳两段，依旧生猛火气好，马身壮毛色靓，抖够操足仍勇。

「劲沙尘」戴头罩由副练跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。「潮州高球」戴头罩由班德礼跳两段，规矩得多，无再岳头岳脑，力度亦明显增强。

逍遥人生誉满栏边

「逍遥人生」大步顺走力度充沛，马身实净毛色润泽。

「逍遥人生」希威森跳三段，大步顺走力度充沛，马身实净毛色润泽，誉满栏边。「起舞奜奜」戴头罩由布浩荣跳两段，俯首情绪集中，劲度充裕步轻巧，勇态未见低落。

「绿野飞驰」戴眼罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。「大回报」戴眼罩及头罩由助手跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神态活跃好吸引。

「超开心」戴头罩由潘顿跳两段，步幅开得好阔又够急劲，样子威风凛凛，弗到不得了。「炽烈神驹」戴头罩由潘顿跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，气势保持。

「量子猴王」助手跳两段，尚算听话慢跳无问题，愈见轻身劲力提升，进度理想。

兆文