沙田早晨│「竞骏良驹」阿民亲加课

贺厩近期频频安排战驹到大圈加课，虽然近两战无功而回，但之前「嘉应」系「嘉应奇兵」和「嘉应耀升」成功得手，至今仍然记忆犹新，所以今朝贺厩又派出「竞骏良驹」在大圈出试，绝对有看好必要，况且今课由奥尔民亲身出试，也是今朝少有由骑师亲操马匹。

纵横天下骑练咬耳仔

郑俊伟今朝一度揾奥尔民密斟。

讲开奥尔民，亦要留意「纵横天下」，上仗重新振作闯入大冷Q脚，头马「骄阳雄心」再出上名，可见这个亚军极高水准，而今朝郑俊伟一度揾奥尔民密斟，动态亦肉紧得很，郑俊伟尚欠一W才达标，刚战已经精锐尽出，可惜未能取得进帐，决心收复失地，今战必拚。

东厩三驹练者跟出入

今朝「竣诚驹」、牛精新星」及「东来欣赏」操练前后告东尼都跟到实。

告东尼每年至少有约五十场头马，今季已经取得四十二W，今次赛事强阵出击，全晚共派七驹上阵，当中两出两捷的「财将」自然成为大众焦点，其余仲有落五班「竣诚驹」，初出即上名「牛精新星」，以及今季三W马「东来欣赏」，而今朝牠们操练前后告仔都跟到实。

观众之力方仔特别锡

「观众之力」今朝课后方嘉柏同儿子齐到机坪接马。

「观众之力」季内一出即胜泥地，上仗则在田草千四快步速下跟前唔断，今次初跑谷草，同父兼同厩之「富裕君子」季内已三胜谷草，看来「观众之力」转争细场，绝非无的放矢，事实上，今朝操练动静亦相当瞩目，课后方嘉柏同儿子齐到机坪接马，对此马特意紧张。