大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「开心三多」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气一直见好。「高高至高」助手踱一圈，极之收敛接受操控，马身收得壮，神色吸引力度一课课增强，进度理想。

「风火猴王」助手踱一圈，表现极放松，汗湿唔多神态专注，马身收壮力度充足，转仓操足大有进展。「凝聚美丽」助手踱一圈，毛色立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，长期呈勇毫无疲态。

「上浦福旺」助手踱一圈，马身娇嫡嫡动作灵活，毛色油润乌卒卒，走来神态轩昂，愈赢愈有气势。「风采人生」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，胜后有进无退。

「川河耀驹」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身札实毛色靓，朝气勃勃保持进度。「粤港资驹」助手踱一圈，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，抖够操足仍勇。

凡凡有余长期呈勇

「凡凡有余」神态集中力度未减，双目有神身靓步爽。

「马达」助手踱一圈，马身更见粗壮，翻步急密有力，神情专注毛色立立令，光芒四射，胜后再进一步。「凡凡有余」助手踱一圈，从容完成整个过程，神态集中力度未减，双目有神身靓步爽，长期呈勇。

谢锋