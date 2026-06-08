Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「志满同行」火气旺盛

晨操动态
更新时间：15:30 2026-06-08 HKT
发布时间：15:30 2026-06-08 HKT

不少参战马今朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报导如下。

「志满同行」助手踱一圈，充满了气势，目光锐利火气旺盛，身靓全身肌肉，勇况持续，毫无疲态。「东来欣赏」副练踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现身壮力健，勇态保持有余。

「大千雄心」助手踱两圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充裕有进无退。「高高至高」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神色甚佳目光锐利，具备争胜水准。

「有情有义」助手踱两圈，担高头走好神气，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现身又靓，锐不可档好吸引。「竣诚驹」助手踱两圈，毛色深润悦目，神态生猛坠手起劲，落脚轻巧富弹力，老当益壮保养不俗。

烈焰光芒跃跃欲试

「烈焰光芒」神情专注目光如炬，近况弗到不得了。
「烈焰光芒」神情专注目光如炬，近况弗到不得了。

「天火同人」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，毛色鲜明润泽，马身实净现线条美，依然在理想水平。「烈焰光芒」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，火气旺盛跃跃欲试，近况弗到不得了。

「良驹好友」助手踱一圈，马身仍旧几靓，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势爽朗，朝气勃勃予人好感。「多利神驹」助手踱两圈，细细只身结实，肌肉线条展现，步顺轻巧力度贯注，充满朝气论态出色。

谢锋

最Hit
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 最高约1.4米海啸︱持续更新
即时国际
1小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
3小时前
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
10小时前
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
7小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 13:00 HKT
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
影视圈
6小时前
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
19小时前