内圈捕影│「志满同行」火气旺盛

不少参战马今朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报导如下。

「志满同行」助手踱一圈，充满了气势，目光锐利火气旺盛，身靓全身肌肉，勇况持续，毫无疲态。「东来欣赏」副练踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现身壮力健，勇态保持有余。

「大千雄心」助手踱两圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充裕有进无退。「高高至高」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神色甚佳目光锐利，具备争胜水准。

「有情有义」助手踱两圈，担高头走好神气，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现身又靓，锐不可档好吸引。「竣诚驹」助手踱两圈，毛色深润悦目，神态生猛坠手起劲，落脚轻巧富弹力，老当益壮保养不俗。

烈焰光芒跃跃欲试

「烈焰光芒」神情专注目光如炬，近况弗到不得了。

「天火同人」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，毛色鲜明润泽，马身实净现线条美，依然在理想水平。「烈焰光芒」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，火气旺盛跃跃欲试，近况弗到不得了。

「良驹好友」助手踱一圈，马身仍旧几靓，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势爽朗，朝气勃勃予人好感。「多利神驹」助手踱两圈，细细只身结实，肌肉线条展现，步顺轻巧力度贯注，充满朝气论态出色。

谢锋