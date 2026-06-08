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晨光追击│「巴闭王」走势爽劲

晨操动态
更新时间：15:15 2026-06-08 HKT
发布时间：15:15 2026-06-08 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「晶晶日上」戴头罩由助手跳一段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气未减半分。「巴闭王」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，细马身壮肌肉起展，佳态保持。

「幸运同行」戴眼罩及头罩由助手拍「丰功伟绩」跳两段，落后末段慢慢追上，精神饱满饶具朝气，毛色油润好睇。「紫荆拼搏」戴头罩由班德礼跳一段，跳来似模似样，身轻步挺有活力，极之省镜。

「美丽登场」潘顿跳两段，戴头罩及面箍，既口劲收敛，且协调性愈来愈好，动作自然得多。「红钱到」戴头罩由助手跳两段，少许抢口唔介意，论态依然勇锐，身壮出脚整齐有力。

「追风」潘顿跳两段，戴头罩及面箍，落脚爽又够主动，充满朝气，马身胀卜卜，弗到震。「优才」潘明辉跳两段，有汗湿但唔心急，神色好过之前，双目有神现朝气。

龙又生上佳水准

「龙又生」神情专注步伐稳健，力度持续提升。
「龙又生」神情专注步伐稳健，力度持续提升。

「太子」戴头罩由助手拍「同有运」跳两段，愈来愈好快慢由人，出脚够咬地力充沛，神态活跃表现醒。「龙又生」戴眼罩及头罩由希威森跳两段，神情专注步伐稳健，力度持续提升，一直在上佳水准。

「星威心得」戴头罩由班德礼跳一段，俯首情绪集中，力度好过之前，保持理想进度。「扬威四海」戴眼罩由助手跳两段，长途马要骑先肯走，然而颇轻身，外观亦对办。

「活力精神」戴头罩由杨明纶跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，转仓操足上力唔错。「凡凡有余」戴头罩由希威森草地跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火气未减半分。
「上浦福旺」助手草地跳两段，戴面箍，清风送爽唔急唔抢，步挺急劲有力，回程时担高马头极之神气。

兆文
 

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