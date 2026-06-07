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内圈捕影│「极光之子」步伐稳健

晨操动态
更新时间：22:15 2026-06-07 HKT
发布时间：22:15 2026-06-07 HKT

不少马匹今朝到内圈出踱，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「多利神驹」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。「极光之子」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，早前试闸出色。

「得意佳作」助手踱一圈，淡淡定走过，年纪老了唔再急口，神色唔淡毛色有番光泽，近况相当不俗。「太子」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳健劲力不俗，神采奕奕上佳水准。

「萤影飞驰」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，全程试来从容不迫，马身实净毛色靓，进度不断转好。「鸿图新星」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色悦目透光泽，近况极之理想。

追风展现活力

「追风」快慢由人姿态顺畅好，新胜犹勇未见走样。
「追风」快慢由人姿态顺畅好，新胜犹勇未见走样。

「勇霸龙」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽马身好壮，有进无退体力充沛。「追风」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气好展现活力，新胜犹勇未见走样。

「观众之力」助手踱两圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，肌肉结实毛水鲜明润泽，勇况未减。「开心三多」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，力度充沛火气未减，依然省镜未见疲态。

谢锋

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