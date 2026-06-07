晨光追击│「财将」出脚爽朗

今朝周日晨课甚平淡，出跳的参战马并非太多，勇马当然亦偏少，现将操练过程报道如下。

「东来欣赏」副练跳两段，试来精神爽利，步幅开得好阔又够轻巧，双目炯炯有神，锐不可当。「财将」钟易礼跳两段，姿态极之轻松，勇熟程度进一步，且出脚爽朗有力，简直人见人爱。

「老鼠斑」戴头罩由助手跳三段，愈见专注，步顺开扬力度贯注，上课加罩弹闸反应又好，持续进步。「红砖战士」助手跳两段，缰口敏感小心翼翼操控，步伐稳健，力度亦见提升，有进步。

快路有火有力

「快路」走势硬朗马身喼得靓，一直在上佳水准。

「雷神太保」戴眼罩及头罩由助手跳一段，一贯主动抢走，火力未减半分，马身保持壮健，仍具好感。「快路」戴眼罩及头罩由助手跳两段，走势硬朗有火有力，多跑之下马身喼得靓，一直在上佳水准。

「凯皇宝」戴眼罩由助手跳两段，按住走唔急唔抢，姿态好轻松，身扎实毛色油润。「决一剑」廖康铭拍「高高至高」助手跳三段，前驹追上出脚急劲，火气比之前更好，马身又够实净；后驹戴眼罩，同样试得好走势硬朗，毛色愈见润泽，确认踏上正轨。

「同宝宝」戴眼罩及头罩由钟易礼跳两段，神色好过之前，亦有番活跃感，久沉马终于有转机。「日驰千里」助手跳两段，前脚开得阔够直，后腿推动力强，最重要坠手有番啖火。

「马达」戴眼罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲出脚又阔，外观省镜毛色悦目。「幸运福星」戴头罩由助手跳两段，外观尚算对办，不过神色好淡，火气亦唔太足够。

「万里鹏跃」助手跳两段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重，进度平淡。

兆文