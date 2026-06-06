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沙田早晨│「爱心波」「飞来闪耀」出击

晨操动态
更新时间：15:45 2026-06-06 HKT
发布时间：15:45 2026-06-06 HKT

上次日赛，赛前一日有两匹「嘉应」系马到大圈考验，包括「嘉应奇兵」和「嘉应耀升」，两驹均在大圈慢试，结果大家都知道了，两驹均可顺利赢马，所以今朝贺厩又派出「爱心波」和「飞来闪耀」到大圈出试，绝对有看好必要，况且两驹同样找来骑师主试。

韦达闸口等龙城强将

「龙城强将」今朝加课之后，韦达少有地到马房闸口等马。
「龙城强将」今朝加课之后，韦达少有地到马房闸口等马。

韦达季中一度遇低潮，可幸很快已赢番马，不过目前二十三W仍偏少，相信季尾仍有一波攻势，今次最要留意「龙城强将」，复出后跑过两次渐复水准，今仗突然易配田泰安，人马早年合作曾取两次亚军，睇埋今朝加课之后，韦达少有地到马房闸口等马，值得看好。

天天更好全哥跟出入

今朝「天天更好」课前课后罗富全都现身机坪主持大局。
今朝「天天更好」课前课后罗富全都现身机坪主持大局。

「天天更好」季初主攻田草千四，经常接近却乏威胁，但自从回师千二终于大爆发，对上五战同程累积一冠两亚两殿，全入前四名，属最佳出路，而最近三仗起用巴度，名次非冠即亚，人马更非常合拍，至于此马今朝亦极具睇头，因为课前课后罗富全都现身机坪主持大局。

超轻松辉哥匆落隧道

「超轻松」今朝操练后姚本辉落隧道底接马。
「超轻松」今朝操练后姚本辉落隧道底接马。

「超轻松」一月才开始上战阵，至今只跑了五次，体力固然无问题，而且愈战愈勇，前仗跑获季军只负于「首饰天空」个多马位，上仗更进一步入Q只不敌「臻至辰」，反复试准后卷土重来，今战赢马机会甚高，而今朝操练后姚本辉落隧道底接马，动态更肉紧到爆。

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