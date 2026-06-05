内圈捕影│「大利好运」运步如轮

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「大利好运」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后更加醒神。「红旺缤纷」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，佳态保持有余。

「飞来霸」助手踱一圈，一贯抢走心火涌现，马身仍靓好实净，毛色油润金光闪闪，论态长期出色。「精明选择」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，灰马身壮实净，力度保持朝气勃勃。

「捷威」助手踱一圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，马身粗壮毛色润泽，持续有进及锋而试。「团结勇士」助手踱一圈，赢开充满了气势，目光炯炯有神，走势硬朗步挺开扬，新胜犹勇体力充沛。

「超写意」助手踱一圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺火力又够，毛色亮丽外观省镜，近况极之省镜。「喜庆宝」助手踱一圈，试来精神爽利，神情专注目光如炬，步顺轻快有弹力，展现朝气锋芒毕露。

超轻松步幅顺畅

「超轻松」力度持续增强，不断进步勇况十足。

「超轻松」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲完全收敛了，力度持续增强步幅顺畅，不断进步勇况十足。「星光大道」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身壮健步轻爽，神态活泼力充足，保持进度正值勇境。

谢锋

