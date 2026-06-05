晨光追击│「好运年」正值勇境

今朝出跳的参战马尚算不少，不过弗马唔算太多，现将操练报导过程如下。

「钛易揾」戴头罩由黄智弘跳三段，大大步走过力度唔错，马身实净现条线，论态合格有余。「实力加」奥尔民跳两段，步稳力足火气唔差，步爽双目有神，身壮好实净。

「好运年」班德礼跳两段，神情专注步伐稳健，力度持续提升，朝气勃勃正值勇境。「勤德天下」戴头罩由助手跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，马身壮健毛色靓，依然省镜。

「一马当先」戴头罩由艾道拿跳一段，进度平淡，力度极之普通，出脚欠劲欠俐落。「勤德皆备」助手跳两段，跑规改善了，再无头拧拧，神色吸引力度提升，进度理想。

「精彩福星」戴眼罩及头罩由希威森跳一段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感不俗。「风云武士」戴头罩由助手跳一段，神色好过之前，外观亦无问题，火气平平欠缺气势。

「光辉岁月」拍「魅力奔腾」泥闸跳一段，同样戴眼罩及助手试，前驹出闸后捉到实，力度唔错马身无瘦，毛色又够润泽，后驹一样按住慢试，神采奕奕现朝气，有进展。「玄宇宙」戴头罩由助手跳两段，按实轻抒步头，马身已收壮，但劲度普通，初起而已。

巴闭佬勇态洋溢

「巴闭佬」四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势。

「巴闭佬」戴头罩由周俊乐跳三段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，火旺神生，勇态洋溢。「东方宝宝」戴头罩由袁幸尧跳三段，按住顺走姿态轻松，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现。

「时时欢笑」助手跳两段，汗湿减少，比前试得淡定，马身愈见札实，观感胜前。「铝主角」戴头罩由希威森跳一段，马身仲系肥肥哋，毛色亦唔靓，神态平淡进度未得。

兆文