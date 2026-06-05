Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「好运年」正值勇境

晨操动态
更新时间：15:15 2026-06-05 HKT
发布时间：15:15 2026-06-05 HKT

今朝出跳的参战马尚算不少，不过弗马唔算太多，现将操练报导过程如下。

「钛易揾」戴头罩由黄智弘跳三段，大大步走过力度唔错，马身实净现条线，论态合格有余。「实力加」奥尔民跳两段，步稳力足火气唔差，步爽双目有神，身壮好实净。

「好运年」班德礼跳两段，神情专注步伐稳健，力度持续提升，朝气勃勃正值勇境。「勤德天下」戴头罩由助手跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，马身壮健毛色靓，依然省镜。

「一马当先」戴头罩由艾道拿跳一段，进度平淡，力度极之普通，出脚欠劲欠俐落。「勤德皆备」助手跳两段，跑规改善了，再无头拧拧，神色吸引力度提升，进度理想。

「精彩福星」戴眼罩及头罩由希威森跳一段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感不俗。「风云武士」戴头罩由助手跳一段，神色好过之前，外观亦无问题，火气平平欠缺气势。

「光辉岁月」拍「魅力奔腾」泥闸跳一段，同样戴眼罩及助手试，前驹出闸后捉到实，力度唔错马身无瘦，毛色又够润泽，后驹一样按住慢试，神采奕奕现朝气，有进展。「玄宇宙」戴头罩由助手跳两段，按实轻抒步头，马身已收壮，但劲度普通，初起而已。

巴闭佬勇态洋溢

「巴闭佬」四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势。
「巴闭佬」四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势。

「巴闭佬」戴头罩由周俊乐跳三段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，火旺神生，勇态洋溢。「东方宝宝」戴头罩由袁幸尧跳三段，按住顺走姿态轻松，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现。

「时时欢笑」助手跳两段，汗湿减少，比前试得淡定，马身愈见札实，观感胜前。「铝主角」戴头罩由希威森跳一段，马身仲系肥肥哋，毛色亦唔靓，神态平淡进度未得。

兆文

最Hit
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
03:21
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
8小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
8小时前
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
影视圈
3小时前
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
01:09
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
22小时前
移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮
时事热话
3小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-04 15:48 HKT
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
影视圈
6小时前
西营盘般咸道街头男子昏迷送院亡。杨伟亨摄
西营盘男子呕血昏倒街头 送院不治
突发
6小时前
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
影视圈
7小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
21小时前