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内圈捕影│ 「金金小子」毛色悦目

晨操动态
更新时间：12:02 2026-06-05 HKT
发布时间：12:02 2026-06-05 HKT

大多参战马已做试跑，故昨朝纷纷到内圈出试，甚多勇马，报导如下。

「威利金箭」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，朝气勃勃上佳水准。

「金金小子」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足火气唔错，马身壮健毛色悦目，伤愈醒神。

「星月飞云」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态活跃，状态一直见好。

「三甲之星」助手踱一圈，轻描淡定完成，神态自若竖起双耳，身靓肌肉线条展现，保持上佳进度。

「电子腾飞」助手踱一圈，比前放松得多，神态专注目光集中，步爽且极具弹力，不断转好展现朝气。

「北极之表」助手踱两圈，走规大有改善，够放松再无头岳岳，力度也不断增强，步挺轻快进度理想。

「金钻精灵」助手踱一圈，目光锐利精神爽利，马身仍壮无瘦，步劲力度充足，持续勇锐吸引不已。

「开心宇宙」助手踱两圈，马身喼得粗壮，色油润有光泽，出脚爽劲贯注力足，神态畅旺仍具好感。

「巴闭佬」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，身靓肌肉线条展现，步顺轻巧神态理想，近况相当出色。

「光辉岁月」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽活力充沛，外观四正身壮色润，不逊赢马时。

谢锋

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