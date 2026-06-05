沙田早晨│霍宏声作「精明选择」

昨朝最早出现的外籍骑师，就系南非好手霍宏声，五点二十五分现身，首匹出试马系廖厩「钻饰闪耀」，之后为伍厩一对参战马出试，先试「精明选择」，再跳「绿色铁骥」。不过，骑者对待两驹态度有唔同，为「精明选择」出跳后，即停下脚步细心仄马，替「绿色铁骥」出试后却无此动静，似乎心中有马。

「志醒大将」骑练密斟

刚周三方嘉柏赢两W，沈集成同廖康铭则各有一W进帐；单从昨朝动静，以沈集成最积极，一再现身机坪及烽火台督操，尤其对耙地前出跳的一批马更为着紧，包括今次参战的「志醒大将」和「鸿图大展」，课后成哥更捉住前驹鞍上人艾兆礼倾了颇长时间。

「团结勇士」露手影

虽然距离煞科尚有个多月，郑俊伟只需多取一W便毕业，但为免夜长梦多，相信佢都想尽快赢够数。今次赛事，郑厩来势汹汹，派出不少餐士马上阵，包括季内三W马「团结勇士」；昨朝试跑也充满搏杀动静，米高哥企在栏边睇实此马出试，副练梁明伟则用手机拍低过程。