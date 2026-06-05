晨光追击│ 「睿智多宝」神态活跃

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马，现将过程报道如下。

「捷威」助手跳两段，翻步宽阔开扬，皮光肉滑外观靓，不断转好。

「睿智多宝」戴头罩由潘顿跳一段，急口马用暗力拉实，身壮神态活跃，朝气旺盛。

「扶摇势劲」戴头罩由金诚刚跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，风采依然。

「明德辉煌」戴头罩由袁幸尧跳两段，神情集中步顺开扬，毛色金光闪闪又好睇。

「凯旋幸运」黄宝妮跳两段，走势硬朗力度唔错，马身胀卜卜饶具好感。

「精明选择」戴头罩由霍宏声跳两段，轻描淡写步爽力劲，灰马喼到身壮佳态保持。

「快乐高球」戴眼罩由班德礼跳两段，赢开特别醒，担高走好神气，外观靓到痹。

「超加加」戴头罩由金诚刚跳两段，试来精神爽利，马身壮健，步轻快有弹力。

「鸿图大展」戴头罩由潘明辉跳三段，沿外栏跳神情专注，步顺有力观感不差。

「时尚欢欣」戴头罩由助手跳一段，一贯抢口并且竖尾，神色无咁淡，重视朝气。

「知恩图报」戴头罩由助手跳两段，毛色一向淡淡哋，坠手火猛，前所未见吸引。

「北海盗」戴头罩由艾道拿跳两段，主动肯走火气甚佳，老而弥坚保养得宜。

「杰出雷霆」戴头罩由何泽尧跳两段，快慢由人表现精神爽利，马身实净有进无退。

「小魔怪」戴头罩由梁家俊跳两段，协调性愈来愈好，动作自然，胜后再进一步。

「好好恋爱」莫雷拉拍「钫糖武士」草闸跳两段，轻松占取上风，更吸引唔再急口，试得出色。

「骏马之曲」戴头罩由潘明辉草地跳两段，走势硬朗神色甚佳，力度比前更好，重新振作。

兆文