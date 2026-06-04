晨光追击│「龙城强将」神态对办

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「午夜快车」助手跳两段，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现，步爽充满弹力。「电子腾飞」戴头罩由布浩荣泥闸跳一段，跳来似模似样，身轻步挺有活力，确认进度转好。

「龙城强将」助手跳一段，戴鼻箍，试来不徐不疾，马身粗壮毛色悦目，步挺神态对办。「喜行」戴头罩由助手跳一段，神态活泼展现暗火，近况理想。

「悠悠乾坤」戴头罩由希威森跳两段，展步顺畅力度不弱，毛色油润展现光泽，仍勇未见低落。「劲骏腾飞」戴头罩由杨明纶跳两段，比前淡定得多，唔再抢口，力度更不断增强，愈见吸引。

发财金戈冲刺强劲

「发财金戈」过终点后继续想冲，前所未见吸引。

「开心宇宙」戴眼罩及头罩由助手拍「永胜金驹」跳两段，全程占取上风，走势硬净劲度未减，喼到身壮依然省镜。「发财金戈」戴眼罩由何泽尧拍「隼风云」跳两段，直路推骑快开，冲刺强劲之余，过终点后继续想冲，前所未见吸引。

「星光大道」霍宏声跳一段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力比前再增强。「威利金箭」戴头罩由田泰安拍「天马行云」跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，容光焕发锐不可挡。

「巴基之胜」助手跳两段，力度未减半分，身喼得靓，抖够操足仍在上佳水准。「三甲之星」戴头罩由田泰安跳两段，走势顺畅表现淡定，出脚轻巧俐落力度又够，不断转好。

「金津宝驹」戴头罩由黄宝妮跳两段，力度好普通，出脚欠爽劲，慢热依然故我。「胜兄弟」戴头罩由巴度跳三段，马身仲系肥肥哋，毛色亦唔靓，神态平淡进度未得。

兆文

