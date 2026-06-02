沙田早晨│「翠湖烈风」照办煮碗

刚周日「嘉应奇兵」同「嘉应耀升」齐齐取胜，原来这两匹贺厩马赛前都曾到大圈考验后，再安排一课踱步；今战出争第二场的贺厩「翠湖烈风」，今朝操练可谓照办煮碗，先在大圈快跳一段，然后在飞机场踱步，睇部署绝对有心出击，况且论马在五班出战亦占有优势。

石哥跟实领袖劲力

「领袖劲力」今朝出踱前后，见徐雨石近距离跟实此马，重视到极。

徐雨石近期夜赛赢「星火燎原」同「本能」，表现够晒抢镜，一方面为马主交代，另一方面又为自己赢取奖金。今战石厩派五驹出战，当中最要留意「领袖劲力」，一来上仗跑第四有进步，二来今朝出踱前后，见石哥近距离跟实此马，重视到极。

方仔亲接富裕君子

今朝「富裕君子」课后方嘉柏联同儿子齐齐赶到机坪接马，锡到佢㶶。

方厩向来喜安排战驹赛前踱步，但「富裕君子」周一仍获安排出跳，工夫狠辣，未似收够筹；今次回师谷战一哩，排一档当然形势大好。今朝「富裕君子」加课出踱亦成为焦点，因为课后方嘉柏联同儿子齐齐赶到机坪接马，锡到佢㶶。

