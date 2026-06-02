内圈捕影│「金风万里」活力充沛

今朝有甚多战驹到内圈加课，勇马比比皆是，极多精彩镜头。

「华美之威」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神色活跃暗火展现，状态对办。「金风万里」助手踱一圈，神态活泼，试来活力充沛，马身好靓毛色金光闪闪，朝气勃勃上佳水准。

「博爱先锋」助手踱一圈，神情专注目光如炬，火气旺盛坠手起劲，马身喼得壮，老而弥坚极具好感。「战宝」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，神态集中汗湿唔多，力度一课比一课充裕，踏上最佳时候。

胜在当下展现活力

「胜在当下」快慢由人姿态顺畅，进度愈见出色。

「星光快驱」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，朝气旺盛正值勇境。「胜在当下」助手踱两圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，进度愈见出色。

「快活英雄」助手踱一圈，马身好粗壮，成身肌肉充满条线美，步伐硬朗劲度足够，精力旺盛无低落。「银亮奔腾」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态活泼，佳态保持有余。

「凌登」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，神态轩昂佳态洋溢。「皇者有利」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，展步雄浑有力，胜后更上层楼。

谢锋

