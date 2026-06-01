沙田早晨│「电源之驹」阿廖亲身试

今季一直领先的廖康铭，最近虽然表现较沉寂，但不代表会袖手旁观，刚战再度展开攻势成功起孖，看今次赛事出马既多又恶，大有机会延续胜缆，「穿甲金鹰」、「星之愿」等恶马固然要留意，甚至「电源之驹」亦未许轻视，因为今朝亲身试跑，也是他的唯一亲操马。

星辰千帅贺贤唔肯坐

今朝「星辰千帅」出跳，贺贤紧张到企起身督操。

刚战上演客家赛马日，「嘉应」系掌舵人梁锡光身为赞助机构高层，旗下战驹也强势出击，结果「嘉应耀升」和「嘉应奇兵」顺利建功，练马师贺贤自然应记一功，今朝练者一早现身烽火台二楼，不久后「星辰千帅」出跳，贺贤更紧张到企起身督操，这个举动相当少见。

战宝阿游唔笑变严肃

「战宝」今朝出跳期间游达荣变得无比认真，收起笑容表情严肃。

游达荣开仓第二季，成绩尚算平稳，最重要终于「成就解锁」，刚战捧走狮子山锦标，首度在港胜出级际赛，人逢喜事精神爽，练者今朝心情大好，逢人讲早晨并且笑容满面，但当「战宝」出跳期间变得无比认真，收起笑容表情严肃，课后更走埋落隧道底接马。

荣骏大道潘顿超爱锡

今朝潘顿六点零五分到场立即出试「荣骏大道」，课后并到烽火台揾叶楚航倾谈。

潘顿终赢到在港第二千W，同时取得连赢十八日佳绩，今次继续有一大批恶马，再添进帐当然轻而易举，而讲到佢最重视就系「荣骏大道」，一如上仗赛前的落力为马匹主课，今朝试跑唔例外，六点零五分到场立即出试，课后并到烽火台揾叶楚航倾谈，动态积极。

小皇爷航哥拍低过程

「小皇爷」今朝课前叶楚航走出跑道口向周俊乐教路，出跳时更用手机拍低过程。

讲开叶厩马，亦要留意「小皇爷」，今朝大约六点五十五分出跳，交由周俊乐亲试，课前叶楚航走出跑道口向乐仔教路，出跳时除了金晴火眼睇实，更用手机拍低过程，动态肉紧，计马减分已多，近况亦理想，加上乐仔手风大顺，刚战再添进帐赢级际赛，值得看好。

展雄志森仔小心翼翼

今朝希威森亲试「展雄志」，马匹试来放松淡定大有进展。

要数今朝最积极的骑师，希威森一定当之无愧，早于五点零四分已现身试游厩「幸运多彩」，全朝操马多匹，但要去到七点钟才试第一匹有程马「展雄志」，只见森仔当时小心翼翼，而马匹亦试来放松淡定，纵使戴住双杆型口衔铁都未有抢口，大有进展。