内圈捕影│「太阳勇士」神态活泼

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「太阳勇士」助手踱两圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，神态甚活泼，正值勇境体力好。「福星小子」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力充足，一直见好神采奕奕。

「英骏飞驹」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身保持粗壮，长在勇境极具好感。「骄阳雄心」助手踱两圈，试来相当放松，情绪不断改善，神色活跃气宇轩昂，胜后更进锋芒毕露。

「博爱先锋」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身喼得靓，老当益壮保养得宜。「英雄豪迈」助手踱两圈，神态活泼，试来活力充沛，老马有此表现好兆头，外观又省镜，身壮色润。

「满洛城」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，朝气勃勃锐不可挡。「快马加鞭」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色蓄势待发。

电讯骄阳目光如炬

「电讯骄阳」神色甚佳火气又好，不逊赢马时候。

「电讯骄阳」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，神色甚佳火气又好，不逊赢马时候。「先到先得」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神色活跃暗火展现，状态长期呈勇。

谢锋

