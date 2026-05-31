内圈捕影│「辉洒自如」持续有进

今朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报导如下。

「辉洒自如」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身壮健展现线条美，持续有进。「时间宝」助手踱一圈，全程试来充满活力，扎扎跳心景开朗，神色吸引外观靓绝，佳态保持有余。

「鼓浪高升」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺展现朝气，马身札实毛色仍靓，未见走样。「有你有我」助手踱一圈，试来精神爽利，抢走心火涌现，毛色悦目回复光泽，确认去番最佳时候。

「穿甲金鹰」助手踱一圈，担高头走极具朝气，步顺力雄火气充裕，身壮呈现条线美，托弗有进无退。「开心指数」助手踱一圈，表现极放松，汗湿唔多神态专注，马身更壮力度充足，不断进步状态又好。

团长好落脚轻巧

「团长好」愈见收敛躁火全消，保持上佳进度。

「团长好」助手踱一圈，愈见收敛，躁火全消，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得壮，保持上佳进度。「至合拍」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度唔错，弱马操得亦是好事。

「时尚风趣」助手踱一圈，小心按实顺走，外观理想身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，具备争胜水准。「领航天子」助手踱一圈，轻描淡定完成，神态自若，身靓再无肥态，走势爽朗有力，复勇八九。

谢锋