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晨光追击│「凌登」心火涌现

晨操动态
更新时间：19:00 2026-05-31 HKT
发布时间：19:00 2026-05-31 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报导如下。

「华美之威」戴头罩由助手跳两段，按住均速完成，毛色悦目金光闪闪，马身壮健现线条。「凌登」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，更胜赢马时候。

「添开心」戴头罩由助手跳两段，重口马全程捉实，神态可以身壮实净，毛色比之前润泽。「怡昌精神」戴头罩由助手跳三段，毛色悦目透光泽，身壮肌肉展现，步爽充满弹力。

「英骏飞驹」助手跳两段，带点均速过步畅顺，神情专注目光锐利，一直在上佳水准。「奖星」戴头罩由助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态又活跃。

「星光快驱」助手跳两段，无转脚但从容不迫，大大步展现朝气，马身好实净。「博爱先锋」助手跳两段，戴头罩及面箍，跳来似模似样，身轻步挺又够活力，完全唔似老马好抢镜。

「长胜队长」戴头罩由助手跳两段，精神奕奕饶具朝气，力度不俗落脚轻快，甚有好感。「千杯」戴头罩由钟易礼跳两段，用暗力拉实，火气好神态活跃，前所未见吸引。

「奔放」助手跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，持续见好体力充沛。「首骏」戴头罩由助手跳两段，大步顺走力度未减，皮光肉滑马身札实，勇态保持有余。

胜在当下劲力充沛

「胜在当下」姿态轻松走势硬朗，愈见吸引进度好。
「胜在当下」姿态轻松走势硬朗，愈见吸引进度好。

「胜在当下」戴眼罩及头罩由副练跳两段，按住顺走姿态轻松，走势硬朗劲力充沛，愈见吸引进度好。「喆喆友福」戴头罩由助手跳三段，愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，火旺神生，胜后更进一步。

「喵喵怪」戴眼罩由助手跳两段，按住走唔急唔抢，比起之前淡定得多，步稳力保持。

兆文

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