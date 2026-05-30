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沙田早晨│「嘉应奇兵」乐仔亲身跳

晨操动态
更新时间：15:45 2026-05-30 HKT
发布时间：15:45 2026-05-30 HKT

今朝贺厩有两匹「嘉应」系马到大圈考验，包括「嘉应奇兵」和「嘉应耀升」，两驹均在大圈慢跳一段，尚要「嘉应奇兵」交由周俊乐亲身出试，动态显得非比寻常，再看骑练今季合作仅得四次，今次突然携手，绝对有看好必要。

观众之力方仔跟出入

今朝「观众之力」课前课后方嘉柏都跟到实。
今朝「观众之力」课前课后方嘉柏都跟到实。

莫雷拉肩负起替方嘉柏冲冠使命，近期表现愈战愈勇，刚于夜赛连中三元，既为方厩带来两场胜利，马房更以五十六W追平沈集成并列榜首，今次雷神执掌多匹实力马出战，不愁无赢马机会，其中「观众之力」更是信心之选，因为今朝课前课后方仔都跟到实。

幸运有您全哥急住问

「幸运有您」今朝到内圈出试之后，罗富全走到机坪接马追问进度。
「幸运有您」今朝到内圈出试之后，罗富全走到机坪接马追问进度。

「幸运有您」上仗跑二班，由于挂头牌要负顶磅，因此借来袁幸尧执缰，可是大部份途程走三叠，耗力太多之下，直路不够冲亦很合理，今次换上赢过两次的霍宏声执缰，人马合拍得多，睇埋此驹今朝到内圈出试之后，罗富全走到机坪接马追问进度，值得加倍留意。

时时欢声告仔特别锡

今朝「时时欢声」出试期间告东尼跟实尽显重视程度，课后仲跟埋此驹返入马房。
今朝「时时欢声」出试期间告东尼跟实尽显重视程度，课后仲跟埋此驹返入马房。

告东尼刚周三发威起孖，周日赛事又集中火力强攻下半场，两场三级赛派遣四驹出战，狮子山锦标兵分三路，潘顿伙拍新胜当锐「时时欢声」，成为领军核心，事实上，今朝此驹出试期间告仔尽显重视程度，操练前后跟实之余，课后仲跟埋此驹返入马房，有特别厚待。
 

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